» "كورونا" يسجل إصابات قياسية في العراق

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إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708

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كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 2735 إصابة و66 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها فحصت 13647 نموذجا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1042806 نموذجا".

وأضاف "كما سجلت المختبرات 2225 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد، تسجيل 2611 حالة شفاء من فيروس كورونا.

وبلغ مجموع حالات الشفاء 94111 حالة، والإصابات 131886 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 4934 وفاة.


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