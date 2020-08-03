  • الإثنين 03 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:18 م
Advertisements
بحث متقدم
سارة كوبر

من هي سارة كوبر التي هزت عرش "ترامب"؟

أرشيفية- قتل

يقتل عروسه بمساعدة أمه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

التليفزيون الكويتي

تقرير مفاجئ من تليفزيون الكويت عن مصر

شارع طلعت حرب

مفاجأة بشأن إزالات خاتم المرسلين بالجيزة

صلاح

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

الاتحاد الإفريقي يحسم الجدل حول نادي القرن

الاتحاد الإفريقي يبعث برسالة لنجم الأهلي في عيد ميلاده

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة صكوك الأضاحي هذا العام

الملك سلمان

تفاصيل مكالمة الملك سلمان والأمير تشارلز

كورونا

الصحة العالمية تصدم الجميع: قد لا يوجد حل لـ"كورونا" أبدًا

ريهام سعيد

أمر عاجل من النيابة بشأن الاعتداء على ريهام سعيد بالساحل

أمر عاجل من النيابة بشأن الاعتداء على ريهام سعيد بالساحل

قضايا وحوادث

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف على أملاك فتاتي "التيك توك"

#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

3 بلاغات ضد سما المصري من ريهام سعيد

#

أمر عاجل من الصين بشأن العاملين في ووهان

كلفت نيابة العلمين في الإسكندرية، اليوم الإثنين، أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة سبّ 6 من الشباب للإعلامية ريهام سعيد، بعد رفضها التصوير معهم بأحد شواطئ مارينا، بـ«ملابس البحر».

كما كلفت النيابة الأمن بتحديد هوية الشباب المنسوب إليهم، تهم «التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بالإيذاء»- بحسب دفاع ريهام سعيد.

وقال شعبان سعيد، المحامي، إن موكلته قدمت بلاغًا ضد المتهمين، وهم 6 من الشباب تترواح أعمارهم ما بين الـ22 لـ25 سنّة، وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة هويتهم.

وقالت «سعيد»، في فيديو بثته عبر «فيسبوك»، السبت الماضي: «أول مرة أطلع لايف استنجاد. كوني مشهورة يحرمني من حق إني أعيش حياة طبيعية ولا لأ، يعني هل أنا ممكن أشتكي إن حد بيتحرش بي وحد يسمعني؟ ولا لازم أعيش معذبة ومقهورة علشان أنا مشهورة؟».

وأضافت: «أنا باقدم بلاغ لفسم مارينا إن أنا تم التحرش بيا لفظيًا أنا وابني الصغير، وأنا لابسة بنطلون وتيشيرت ومش قالعة، قاعدة قدام بيتي. أنا اتحرش بيا 6 شباب، عندهم حوالي 20 سنة، علشان رفضت أتصور معاهم، وعلّوا صوتهم وهما بيقولوا: ياعم سيبك منها دي رد سجون».

تابعت: «أنا عايزة حقي، مش عارفة من مين. أنا اتحبست احتياطي، وبدل ما الناس تعايرني المفروض الناس تحترمني، أنا اتحبست 30 يوم علشان باحترم القانون (..) أي حد هيقول لي أنا كنت محبوسة، أنا مش عارفة أعمل ايه؟ أنا معملتش حاجة، أنا لقيت نفسي متورطة، والقضاء نزيه».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرارات جديدة من الكاف بشأن مباريات دوري الأبطال
» حملة في إيرلندا لممارسة العلاقة الحميمة عبر الهاتف
» طفل بين الحياة والموت بعد إصابته بـ 12رصاصة أثناء اللعب
» صور.. العثور على بقايا طفل مفقود داخل بطن تمساح
» محاولة اغتصاب مذيعة داخل القطار (تفاصيل صادمة)
» فنانة شهيرة كادت أن تتسبب في مقتل رشدي أباظة على يد الملك فاروق
» عقار روسي فعال.. بشرى سارة بشأن علاج نهائي لكورونا
» "كورونا" يسجل إصابات قياسية في العراق
» "كاف" يحسم مصير مباريات دورى أبطال أفريقيا
» استشاري قلب: "لو شهيتك مفتوحة متزودش عن 3 قطع لحمة"
» شاهد.. اللقطات الأولى لاستهداف طائرات الاحتلال مواقع بغزة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:24 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية