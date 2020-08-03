» بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

03 أغسطس 2020 - 02:35 م





كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل بحث الجهاز مع وزارة التعليم استرداد مصاريف "الباص" للفصل الدراسي الثاني.



وأكد "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأنه اعتبارا من الغد سيكون هناك تنسيق سريع لبحث ملف مصروفات أتوبيسات المدارس للفصل الدراسي الثاني، وإتخاذ الخطوات المناسبة، بحيث هل سيتم رد المبالغ لأولياء الأمور، أم خصمها من مصروفات "الباص" للعام المقبل.



وأضاف أنهم يحاولون دائما أن يكونوا بالقرب من المستهلك لحل مشاكله، لافتا إلى أنهم وفروا أاكثر من آليه تتيح للمواطن تقديم شكواه بطرق سهلة، كاشفا أنهم اطلقوا عدد من سيارات الضبطية القضائية في ميادين مختلفة بالقاهرة والجيزة والأسكندرية خلال أيام العيد لتسهيل التواصل مع المواطن.

