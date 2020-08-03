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قنصلية مصر بالرياض تستصدر تأشيرة خروج لشحن جثامين المواطنين المصريين

الحياة السياسية

الخارجية
الخارجية

وكالات- الدويني فولي

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السعودية

الرياض

جثامين

قنصلية مصر

قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتنسيق مع السلطات السعودية، باستصدار تأشيرة الخروج النهائي المطلوبة لشحن جثامين المواطنين المصريين عز الدين محمد عبد الشافي أحمد، وعادل عبد الإمام حسين محمود، الذين تعرضا لحادث قتل على يد مواطن سعودي بمحافظة حريملاء بالمملكة العربية السعودية، صباح يوم 27 يوليو.

وقال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - في تصريح له اليوم الاثنين -إنه من المقرر شحن الجثامين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة على طائرة مصر للطيران التي تصل مطار القاهرة يوم الخميس المقبل، كما تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع سلطات مطار القاهرة للاعداد لسرعة إنهاء إجراءات استقبال الجثمانين.

? وأوضح السفير، أن القنصلية العامة بالرياض كانت قد قامت فور وقوع الحادث بإيفاد اثنين من المستشارين القانونيين بالبعثة إلى محافظة حريملاء محل الواقعة، حيث التقيا بمسئولي الشرطة الذين باشروا التحقيق، ومدير مستشفى حريملاء العام، وأقارب المتوفيين للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيقات التي تُجريها السلطات السعودية.

? وأشار إلى أن قنصليتنا في الرياض أفادت أن الجاني حاليا في يد العدالة، وأنه جاري السير في إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما تم إيداع جثماني القتيلين بالمستشفى العام بمحافظة حريملاء ، موضحا أن القنصلية استجابت لكافة مطالب أقارب المجني عليهما، وشرعت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قامت باستخراج شهادتي الوفاة للمجني عليهما، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمانين وإعداد تصريح شحنهما.

? وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ، على استمرار القنصلية العامة بالرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظاً على حقوق المجني عليهما

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