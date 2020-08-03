الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب جديد ببيراميدز

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توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق نهائى مع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز لضمه الصيف المقبل.

وأكد اللاعب رغبته القوية فى اللعب للزمالك خلال الموسم الكروى الجديد، مطالبا مسئولى الأبيض بالدخول فى مفاوضات مع بيراميدز من أجل حسم ضمه والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رجب بكار من أجل الحصول على خدماته وضمه في الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل رؤية مسئولي القلعة البيضاء بأهمية تدعيم مركز الظهير الأيمن بعدد من اللاعبين المميزين بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

وكان الزمالك حصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز تمهيدا لضمه خلال فترة  الانتقالات الصيفية المقبلة.


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