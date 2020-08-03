» علاقة غير متوقعة بين حقن "البوتكس" ومرض عقلي خطير

03 أغسطس 2020 - 01:28 م

كشفت دراسة طبية حديثة عن علاقة وثيقة بين حقن " البوتكس" ومرض عقلي خطير ، حيث إنها لا تستخدم فقط للتخلص من علامات الشيخوخة ولكن لها أيضا مجموعة من الاستخدامات الطبية المعروفة ومنها تخفيف الصداع النصفي وتشنجات العضلات والتعرق المفرط .

وبحسب الدراسة فأن الحقن تقلل من الاكتئاب لمن يتم حقنه لأغراض تجميلية حتى و إن لم يتم حقنه في الوجه .

و استخرج الباحثون أكثر من 13 مليون تقرير في قاعدة بيانات نظام الإبلاغ عن التأثيرات الضارة لإدارة الغذاء والدواء لتحديد ما يقرب من 40 ألف تقرير عن علاج البوتكس في الأفراد الذين لا يتناولون مضادات الاكتئاب ووجد الباحثون أن متلقي البوتكس مقارنة مع أولئك الذين تلقوا علاجات مختلفة لنفس المشكلة أفادوا بأن الاكتئاب أقل بكثير .