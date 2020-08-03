يخص مدينة 6 أكتوبر الجديدة ..الإسكان تزف خبر سار

03 أغسطس 2020 - 12:22 م





أعلن محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تفاصيل موعد تسليم أول دفعة شقق "سكن مصر" بـ 6 أكتوبر الجديدة.



وقال "مراد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه تم الإعلان عن بدء تسليم 716 وحدة سكنية اعتبارا من 16 أغسطس، مؤكدا أن الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، حيث أن الجزء الذي سيتم تسليمه مكتمل بنسبة 100%.



وأوضح أن موقع المشرع يقع في جنوب طريق الواحات، ومساحة المشروع تبلغ 125 فدان، والنسبة البنائية لا تتعدى 25% من إجمالي مساحة المشروع، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مسجد ووحدة صحية وسوق تجاري وحضانة.





وأضاف أنهم نفذوا 39 ألف وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ويستهدفون الوصول إلى تنفيذ 72 ألف وحدة سكنية خلال عام.

