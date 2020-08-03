راعي كنيسة العذراء: حجز مكان الصلاة عبر الهاتف

03 أغسطس 2020 - 11:48 ص







كشف القس كراس إبراهيم، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بشبرا، عن قواعد إعادة فتح الكنائس بشكل تدريجي ،قائلا : يعتبر احتفال كبير بلقاء الشعب بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا".



وأوضح "إبراهيم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الفتح يتم بإجراءات احترازية وضوابط محددة، مشيرا إلي أنهم وجهوا أن يكون هناك تباعد اجتماعي داخل الكنيسة، حيث تم وضع علامات استرشاديه على الأرض.



وتابع:" حجز مكان الصلاة سيكون عبر تطبيق على الهواتف الذكية، موضحا أن الشخص يمكنه الدخول على التطبيق وحجز الموعد المناسب له، وهناك أرقام مخصصة لمن لا يمكنه استخدام التطبيق للحجز تليفونيا، منوها بأن المناسبات المتاحة حاليا هى صلوات الجناز والإكليل والقداس.

