محمد رشاد يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس

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السيسي

أون

مصر النهاردة

محمد رشاد

كشف الفنان محمد رشاد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه و بين الرئيس السيسي بعد مشاركته في أغنية "مصر النهاردة" أمام الرئيس في أحد الحفلات، قائلا: "الرئيس قالي لي أنت جميل وربنا يحميك".

وأضاف "رشاد"، في لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"،: "أمي كانت مبسوطة ومن كتر الفرحة مصدقتش نفسها إني هشارك في حفل أمام الرئيس السيسي".

 وتابع: "الرئيس استقبل كل الفنانين المشاركين في الأوبريت وسلم علينا وقعدنا في المقصورة واتصورنا وكان فيه عشاء جماعي تقديرًا لمجهود الفنانين في الاحتفالية".

 وواصل حديثه: "كان أول مرة أقابل الرئيس السيسي، وتقريبا مشاركتي في أراب أيدول لا تقارن بلقاء الرئيس السيسي، ومكنتش مصدق نفسي، والرئيس حضني وقالي أنت جميل وربنا يحميك".

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