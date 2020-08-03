محمد رشاد يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس

03 أغسطس 2020 - 11:43 ص

كشف الفنان محمد رشاد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه و بين الرئيس السيسي بعد مشاركته في أغنية "مصر النهاردة" أمام الرئيس في أحد الحفلات، قائلا: "الرئيس قالي لي أنت جميل وربنا يحميك".



وأضاف "رشاد"، في لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"،: "أمي كانت مبسوطة ومن كتر الفرحة مصدقتش نفسها إني هشارك في حفل أمام الرئيس السيسي".



وتابع: "الرئيس استقبل كل الفنانين المشاركين في الأوبريت وسلم علينا وقعدنا في المقصورة واتصورنا وكان فيه عشاء جماعي تقديرًا لمجهود الفنانين في الاحتفالية".



وواصل حديثه: "كان أول مرة أقابل الرئيس السيسي، وتقريبا مشاركتي في أراب أيدول لا تقارن بلقاء الرئيس السيسي، ومكنتش مصدق نفسي، والرئيس حضني وقالي أنت جميل وربنا يحميك".

