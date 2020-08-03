» وزير الخارجية اللبناني يتقدم باستقالته اعتراضاً على أداء الحكومة

03 أغسطس 2020 - 11:01 ص

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي لسكاي نيوز عربية، إنه سيتقدم اليوم باستقالته من الحكومة اعتراضا على الأداء الحكومي في عدد من الملفات.









وفي وقت سابق قالت قناة العربية، في خبر عاجل، منذ قليل، بثته عبر شاشتها، أن هناك أنباء عن إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل قرب مزارع شبعا، كما أن إسرائيل عززت من قواتها بعد حادث إطلاق النار مع حزب الله.









وفي وقت سابق أفادت قناة “العربية” بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته على الحدود الجنوبية مع لبنان، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندى وإصابة ضابط برتبة ملازم، إثر انقلاب آلية عسكرية بمنطقة “جبل الروس”.







