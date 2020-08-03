» إصابات كورونا تتجاوز 18 مليونا حول العالم

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تجاوز اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22,40 ت غ الأحد.

وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجلت مليون إصابة جديدة فقط في ال24 ساعة الأخيرة.


وأكثر من نصف الإصابات في العالم تتركز في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم ب4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل ب2,733,677 إصابة و94,104 وفاة.


أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند ب1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.


وبلغ إجمالي الوفيات في العالم 687,941.


وهذه الأرقام التي تستند إلى بيانات جمعتها وكالة فرانس برس من الحكومات وايضا من منظمة الصحة العالمية ربما تعكس جزءا يسيرا من العدد الفعلي للإصابات.


فالعديد من البلدان تجري فحوصات فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو للحالات الأكثر خطرا.

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