» ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي، ووصل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 879 جنيها بعد أن كان سعره 847 جنيهًا الاثنين الماضي.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 879 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار  24 : 1,005 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18: 753 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14: 586 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24: 31,242 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 7,032 جنيها


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