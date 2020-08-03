مفاجأة.. زاهي حواس: التحنيط لم يعد سرا

03 أغسطس 2020 - 10:43 ص





فجر الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا: "إن التحنيط لم يعد سرًا حاليا، والفضل في ذلك يعود إلى العلم الحديث".



وأكد "حواس" في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن جميع خطوات التحنيط أصبحت معلومة بفضل الكثير من الاكتشافات والتقدم العلمي بفضل الأبحاث العلمية الحالية.



وفي وقت سابق، علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، على تغريدة الملياردير إيلون ماسك مؤسس "تسلا"، قائلا: "الراجل ده بيخرف ولا يوجد أي دليل أن الأهرامات بناه ناس جت من الفضاء".



وأوضح "حواس"، أن ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات "كلام تخاريف أمريكية"، متابعا: "بناء الأهرامات بناء لمصر وبناء المصري القديم يبدع في كل فروع العلم".

