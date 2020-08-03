» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للدورى

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استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحلة السلبية التى منحها المدير الفنى للفريق بمناسبة عيد الأضحى.

 ويستعد الأهلى لمنافسات بطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

كان الفريق قد خاض وديتين أمام فريقي سموحة والجونة وانتهوا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و5-2 على التوالي، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.


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