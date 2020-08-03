قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

03 أغسطس 2020 - 10:20 ص

استقر مسئولى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، علي إقامة مباريات كأس مصر المتبقية لهذا الموسم بالقوائم الجديدة الخاصة بالموسم الجديد، خاصة وان البطولة ستقام بعد انتهاء الموسم الحالي في ظل ضغط مباريات الدوري لأنهائه نهاية اكتوبر أو في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبلين.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستضم 30 لاعبا بنفس نظام الموسم الجارى دون أى تغيير، كما لن يتم تقليص عدد الأجانب فى قوائم الأندية كما كان متفقا عليه مع الأندية من قبل، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وتلاحم المواسم، وبالتالى عدم قدرة الأندية على توفيق أوضاع اللاعبين ما يعرضها لخسائر مالية فادحة.