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وزير المالية يستعرض منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات

مال وأعمال

وزير المالية بالمديريات المالية بالمحافظات
وزير المالية بالمديريات المالية بالمحافظات

متابعات- أمينة عبد العال

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وزيرالمالية

مصر 2030

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة، تسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذي يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية "مصر 2030".

أشار  الوزير في البيان الذي نشرته "صدي البلد " إلى ضرورة استمرار الإسهام الفعال في برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات الذي يعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج الطموح، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتي استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis " الذي أسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.


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