» الكويت تعلن عن شروط دخول الدول المحظورة ومنها مصر

03 أغسطس 2020 - 09:04 ص

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن ضوابط جديدة لدخول البلاد للقادمين من 31 دولة مشمولة بالحظر ومن بينها مصر وذلك لمنع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .

و ذكرت إدارة الطيران المدني في بيان نشرته الصحافة المحلية أنه لم يسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المحظورة سواء أكان القادم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات ترانزيت من دولة لآخري غير مشمولة بقرار الحظر ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يوم .

وأشار البيان أنه يتعين علي الوافد البقاء في بلد الترانزيت 12 يوم إجراء فحص الخلو من فيروس " كورونا" المستجد " بي سي آر " وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض علي ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة .

جدير بالذكر أن الطيران المدني حظر الطيران التجاري من 31 دولة حتى أشعار آخر ومن بينها مصر و الهند والصين وإيران والبرازيل و كولومبيا وسوريا والفلبين و إسبانيا و سنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا ,