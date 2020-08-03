مصر تحذر تركيا من تحركاتها "غير الشرعية" في البحر المتوسط

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أحمد عادل شعبان - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية اعتراض مصر على إنذار ملاحى تركى، بعد تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس الجارى.

وأعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وقال، فى بيان، الأحد، إن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولى، موضحا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية فى منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط، مشدداً على أن مصر لا تعترف بأى نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

وأضاف أن مصر كانت قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر حقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك وفقا للمادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.

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