» "كهربا" على رادار النصر السعودى

02 أغسطس 2020 - 05:25 م

يرغب نادى النصر السعودى، فى التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن كهربا تلقى عرضا مؤخرًا من نادي النصر السعودي، لكنه فضل تأجيله إلى بداية الموسم المقبل.

وكان كهربا انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أفيس البرتغالي.

يذكر أن النادي الأهلي يجهز التماسا لتقديمه إلى اتحاد الكرة لتخفيض عقوبة الإيقاف الموقعة على كهربا حتى نهاية الموسم، بسبب أحداث مباراة السوبر.