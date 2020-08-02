احتراق 300 أسطوانة وسيارة غاز بقنا

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متابعات- محمد إبراهيم

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انفجار

اسطوانات

أنبابيب

سمتودع

انفجر مستودع غاز بقرية النواهض التابع لمركز أبوتشت، بعدما تبين أن كمية الغاز المحترقة كان مقررًا وصولها لمحافظة أسوان، وتحرر عن ذلك محضر للسائق.

وأسفرت الخسائر المبدئية للحادث، إصابة 3 أشخاص وانفجار 300 أسطوانة غاز كانت معدة للتوزيع، فضلا عن احتراق سيارة غاز سائل محملة بـ 24 طن غاز.

وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، فيما يحاول عدد من الفنيين تفريغ ونقل بقية حمولة سيارة الغاز إلى سيارة أخرى.

فيما أكدت التحقيقات الأولية، أن المستودع غير مرخص، ويمارس نشاط دون إجراءات أمن صناعى لتأمين المكان والعاملين به، كما أن كمية الغاز كان مقررًا لها التوجه لمحافظة أسوان، وتحرر عن ذلك محضر رسمى من قبل مباحث التموين.


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