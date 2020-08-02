انفراجه الكويت تعيد النظر في وقف الطيران لمصر

02 أغسطس 2020 - 04:38 م

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال اتصال هاتفى اليوم الأحد، مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، فى إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطنى البلدين المُقيمين فى كل منهما.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة فى البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.