» بيراميدز يطالب الزمالك بتأجيل مفاوضات دونجا لنهاية الموسم

02 أغسطس 2020 - 04:29 م

طلب مسئولو بيراميدز من نادى الزمالك تأجيل ملف صفقة انتقال نبيل عماد دونجا إلى صفوف القلعة البيضاء بشكل مؤقت لحين انتهاء الموسم الحالي.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز خط الوسط الموسم المقبل من خلال ضم دونجا، مع وضع محمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة كخيار ثانٍ.

يذكر أن الكاف حدد يوم 22 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفيدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق حورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويرغب مسئولو بيراميدز في الحفاظ على تركيز اللاعب بالكامل مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد عودة منافسات بطولة الدوري وكذلك المنافسات الأفريقية.