أول صور لـ "آل شيخ" من داخل جناحه بالمستشفى

02 أغسطس 2020 - 03:57 م

نقل المستشار تركي آل الشيخ لجناحه الخاص بالمستشفى، استعدادا لإجراء العملية الجراحية المقرر أن يجريها يوم الخميس المقبل.

وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، سافر إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين فى رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وبمجرد وصول المستشار تركى آل الشيخ إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital ، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين استكمال شفائه.