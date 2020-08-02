مرتضى منصور يقطع إجازة العيد لهذا الأمر

02 أغسطس 2020 - 03:46 م

قطع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إجازة عيد الأضحى المبارك، وعاد من الساحل الشمالى بمفرده خلال الساعات الماضية.

وجاء قرار رئيس النادى بقطع الإجازة، من أجل الإشراف على المنشآت التي تتم بمقر النادي الفترة الحالية، خاصةً أنه يرغب في الانتهاء منها خلال أقرب وقت قبل تحديد موعد الافتتاح.

وكان مرتضى منصور اتفق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في وقت سابق على الحضور إلى مقر النادي لحضور حفل افتتاح المنشآت في الوقت الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، وهو ما وافق عليه الوزير.

وأطلق رئيس الزمالك على المسجد الجديد بمقر النادي الأبيض اسم الدكتور الراحل محمد مشالي "طبيب الغلابة" الذي توفي قبل أيام عن عمر يناهز 75 عامًا.