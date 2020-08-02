وزير خارجية الكويت يفجر مفاجأة عن قرار وقفت الرحلات لمصر
مقتل مواطن مصري في هذه الدولة العربية .. والقوى العاملة تتدخل
هل هو مانويل جوزيه ؟ .. تعيين مدير فني أجنبي جديد بـ الأهلي
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4 إجراءات عاجلة من "النقل" بشأن عمارة الشربتلي بالزمالك
خطوات مبشرة بشأن اللقاح المصري ضد "كورونا"
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