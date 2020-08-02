وزير خارجية الكويت يفجر مفاجأة عن قرار وقفت الرحلات لمصر

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سامح شكري وزير الخارجية
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وزير خارجية الكويت

وقف سفر المصريين للكويت

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا بنظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح لمناقشة أوضاع الجالية المصرية في الكويت في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين في أعقاب قرار الكويت بوقف الطيران لمصر.

وأكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

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