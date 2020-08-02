مقتل مواطن مصري في هذه الدولة العربية .. والقوى العاملة تتدخل

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سعفان
سعفان

أحمد عادل شعبان - وكالات

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مقتل مصري في الأردن

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات قتيل لقي حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجرى حاليًا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلا من الملحق العمالي، طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، كشف فيه عن أن المتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، عن عمر يناهز 30 عامًا، على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الجاني تم القبض عليه، ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان، شريف كامل، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة، وذلك لمعرفة ملابسات الحادث، وما أسفرت عنه التحقيقات.

وقام الملحق العمالي طلعت السيد بالاتصال بأسرة المتوفي بالأردن، وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة، كما تم طمئنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي.

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