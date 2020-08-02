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وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 81 سنة

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عادل كاظم
عادل كاظم

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عادل كاظم

توفي اليوم الكاتب والمسرحي العراقي عادل كاظم عن عمر يناهز 81 سنة بعد صراع مع المرض.

ونعى مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الكاتب الراحل، وقال:" "فقدنا مبدع أهم وأرصن وأجرأ الاعمال المسرحية والدرامية العراق ية منذ ستينيات القرن العشرين والذي أعاد الاعتبار للكتابة المسرحية بالعربية الفصيحة منذ مسرحية الطوفان التي أعادت ملحمة جلجامش إلى الحياة الثقافية والاجتماعية ورفعت سوية الخطاب المسرحي لأفضل مستوياته".

وأضاف مهرجان بابل، في نعيه "رحل صاحب المتنبي ومقامات ابي الورد ونديمكم هذا المساء وتطول القائمة حتى ليبدو مسرح أمة بكامله كتبه شكسبير واحد، ورحل كاتب الذئب ثم النسر وعيون المدينة في الدراما التلفزيونية وهما افضل ماقدمته الدراما العراق ية في سنوات القامات الدرامية الكبيرة تمثيلًا وإخراجًا. رحل البصري المولود عام 1939 ليترك الخشبة المسرحية يتيمة هذا المساء".

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