الجار الله يفجر مفاجأة عن فيديو حرق العلم الكويتي بمصر

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أحمد الجار الله

حرق علم الكويت

أشاد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله بالفيديو الذي صوره شاب مصري ليحث البعض على حرق علم دولة الكويت ، كاشفا أن هذا الفيديو كشف عن الأخلاق الحقيقية للمصريين.

وقال في سلسلة تغريدات:نعوذ بالله من غضب الله، أشرار التواصل الاجتماعي بأهدافهم الشريرة، تكالبوا علي مواطن مصري أراد أن يثبت لنا أن الشعب المصري محب للكويت وأهلها وقادتها، المواطن أخذ صورة لل علم الكويت ي وأجرى مقابلات مع المارة، وطلب منهم حرق ال علم ، الكل رفض وأبدى مشاعر أخلاق أهل مصر تجاه الكويت ، إنه مواطن طيب.

وأضاف:اتركوه إنه لم يفعل منكرا، أنا كويتي لم أجد ما فعله جريمة، لقد أراد خيرا ولم يرد شرا، سأل المارة وأغراهم بالمال، وأثبت أن مشاعر أهل مصر لا تشترى، الشاب نيته طيبة بيضاء، فليخرص أشرار التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة، قد أمرت بإخلاء سبيل المصور المتهم بنشر فيديو "تحدي حرق علم دولة الكويت "؛ وذلك بعدما كشفت التحقيقات عدم قصد المصور المتورط بالواقعة، الإساءةَ إلى الكويت أو شعبها.

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