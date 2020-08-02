بكري لـ الكويت: بلاش تلاكيك .. قولوا إنكم مش عايزين المصريين

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الإعلامي مصطفى بكري
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انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري قرار هيئة الطيران الكويتية بوقف دخول المصريين بزعم تفشي كورونا.

وقال بكري في تغريدات عبر تويتر: قولولها بصراحه أنتم لاتريدون المصريين وبلاش تلكيك في أسباب واهيه وإدعاءات غير صحيحه ، والكل يعرف أنها غير صحيحه ، ومايجري ضدنا علي رأي المحترمه عائشه الرشيد هي حمله ممنهجه من جماعة الإخوان وحلف الكارهين لمصر في الكويت .

وأضاف: إنني أطلب من حكومتنا التدخل فورا لدي الحكومه الكويتيه لإنقاذ مئات الآلاف من المصريين وتيسير كل السبل أمامهم ووقف هذا القرار الظالم ، وأطلب من الحريصين علي مصلحة الشعبين المصري والكويتي أن يوضحوا الصورة الحقيقيه ، لقد تحمل المصريون الكثير من التطاول دون أن يوقع علي
أحد جزاء واحد ، ومع ذلك يصدر القرار ليستثني فئات من الأطباء والمدرسين ويمنع من يسميهم بالمهمشين -والله عيب هذا الكلام ، هذه الفئات التي تتحدثون عنها تحملت عبء البناء والعمل في الكويت دون كلل أو ملل ، واعلموا ياساده أن الشعب المصري العظيم لاينسي الإساءات ولاتطاول البعض ، لكنه لاينسي أيضا كل من يقول كلمة الحق ويقف في وجه الباطل ، وإذا كانت لنا مصالح أبناءنا في الكويت فالأشقاء الكويتين لهم مصالحهم في مصر ،نحن شعب عربي واحد وأبناء لأمة واحده ولدينا قواسمنا المشتركه فإياكم والفتنه ،هذا مايريده الأعداء ،

وأضاف: ياساده إذا كنتم ترغبون
في تطفيش العماله المصريه فاعطوا فرصه من الوقت لكل من يريد السفر لترتيب الأوضاع ، أما أن يصدر القرار بشكل مفاجيء ،وبعض المسافرين كانوا في الجو فهذا أمر والله عجيب ،شكرا لكم ياأخوتنا الأعزاء.

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