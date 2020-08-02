بكري لـ الكويت: بلاش تلاكيك .. قولوا إنكم مش عايزين المصريين

قولولها بصراحه أنتم لاتريدون المصريين وبلاش تلكيك في أسباب واهيه وإدعاءات غير صحيحه ، والكل يعرف أنها غير صحيحه ، ومايجري ضدنا علي رأي المحترمه عائشه الرشيد هي حمله ممنهجه من جماعة الإخوان وحلف الكارهين لمصر في الكويت .



وأضاف:

إنني أطلب من حكومتنا التدخل فورا لدي الحكومه الكويتيه لإنقاذ مئات الآلاف من المصريين وتيسير كل السبل أمامهم ووقف هذا القرار الظالم ، وأطلب من الحريصين علي مصلحة الشعبين المصري والكويتي أن يوضحوا الصورة الحقيقيه ، لقد تحمل المصريون الكثير من التطاول دون أن يوقع علي

أحد جزاء واحد ، ومع ذلك يصدر القرار ليستثني فئات من الأطباء والمدرسين ويمنع من يسميهم بالمهمشين -والله عيب هذا الكلام ، هذه الفئات التي تتحدثون عنها تحملت عبء البناء والعمل في الكويت دون كلل أو ملل ، واعلموا ياساده أن الشعب المصري العظيم لاينسي الإساءات ولاتطاول

البعض ، لكنه لاينسي أيضا كل من يقول كلمة الحق ويقف في وجه الباطل ، وإذا كانت لنا مصالح أبناءنا في الكويت فالأشقاء الكويتين لهم مصالحهم في مصر ،نحن شعب عربي واحد وأبناء لأمة واحده ولدينا قواسمنا المشتركه فإياكم والفتنه ،هذا مايريده الأعداء ،



وأضاف: ياساده إذا كنتم ترغبون

في تطفيش العماله المصريه فاعطوا فرصه من الوقت لكل من يريد السفر لترتيب الأوضاع ، أما أن يصدر القرار بشكل مفاجيء ،وبعض المسافرين كانوا في الجو فهذا أمر والله عجيب ،شكرا لكم ياأخوتنا الأعزاء.