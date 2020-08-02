أمريكا: الإصابات بكورونا تتجاوز حاجز 4 ملايين حالة

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8ر1، مقارنة بذات التوقيت أمس لتصل إلى 4 ملايين و58 حالة، اعتبارا من الساعة 21ر12 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني لحالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدى الأسبوع الماضي، بنسبة 5ر1 بالمائة.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإجمالي 501146 حالة، بزيادة 6ر1 بالمائة عن نفس التوقيت من أمس الجمعة.
وسجلت ولاية هاواي زيادة في الحالات بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بنفس التوقيت من أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2111 حالة.
وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 434 حالة وفاة هناك.

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