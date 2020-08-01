صدمة عريس.. تقتحم زفافه وتصرخ: أنا حامل منك



تعرض أحد العرسان في الولايات المتحدة إلى صدمة قوية عندما اقتحمت امرأة حفل زفافه وادعت أنها حامل منه.







وادعت المرأة بأن العريس عشيقها ووالد طفلها الذي ينمو في أحشائها، لكن الأخير أشاح بوجهه عنها وتجاهلها وأكمل عرسه دون اكتراث لادعائها



فوجئ حضور حفل الزفاف بامرأة حامل تصرخ وتقول إنها حامل وإن العريس هو والد طفلها، لكن العريس الذي يدعى أنتوني تجاهل المرأة وادعاءاتها واستمر في عرسه كما لو أن أمرا لم يحدث.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم نشره على تطبيق "تيك توك"، يظهر اقتحام هذه السيدة لحفل زفاف الذي كان يقام في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، لتصدم الجميع بأنها عشيقة العريس وأيضا حامل بطفله.

وظهر العروسان في مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 54 ثانية وهما يقفان أمام القس تحت قبة بيضاء كبيرة وهو يقرأ نذور الزواج ويحيط بهما المدعوون، وأثناء ذلك ظهرت سيدة وهي تصيح وتتهم العريس أنه يتظاهر بعدم معرفتها، وتسأله هل ذهب لتلقي العلاج النفسي اليوم؟.

وظلت السيدة تصيح قائلة: "أنتوني، أعلم أنك تسمعني، أنت تتصرف كأنك لا تعرفني"، وأخبرت الجميع أنها حامل بطفله.

وبعد ذلك وقع اشتباك لفظي بين السيدة الحامل وبين ابنة العروس التي بدت غاضبة وهي تصرخ في وجه السيدة وتقذفها بباقة الزهور التي تحملها متسائلة عن مشكلتها، وتطالبها بالخروج من حفل زفاف والدتها.

ورغم تحرك بعض الأشخاص لمنع ابنة العروس من الاشتباك مع السيدة والهجوم عليها، إلا أن العريس لم يحرك ساكنا، وترك ابنة عروسه تتولى طردها من الحفل وهي تتهمها بأنها تحاول إفساد زواج والدتها.