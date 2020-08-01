وزيرة البيئة تستعرض دراسة دمج القطاع غير الرسمي للعاملين بمنظومة المخلفات

01 أغسطس 2020 - 06:04 م



استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمشاركة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة ليلى إسكندر وممثلي البنك الدولى دراسة دمج القطاع غير الرسمي لمقدمي الخدمة بمنظومة النظافة بمحافظة القليوبية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .



أكدت الدكتورة ياسمين أن تلك الدراسة وما يماثلها من دراسات تبحث آليات دمج القطاع غير الرسمي لمقدمي الخدمة بمنظومة إدارة المخلفات تعبر بوضوح عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والبحث عن كافة السبل الممكنة لتقنين أوضاعه والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات، موضحة أنه تم وضعهم في الاعتبار منذ اللحظة الأولى لتصميم المشروع المزمع تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي للحد من تلوث الهواء.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدراسة استعرضت بداية هذا القطاع في مصر، والأعمال التي يقوم بها من معالجة مبدئية وفرز، والمردود الاجتماعي والاقتصادي له سواء من خلال توفير فرص عمل مباشرة واستثمار أهلي قومي عن طريق الطلب على المعدات المستخدمة كالتريسكلات والمكابس والكسارات.



كما أعربت ياسمين عن اهتمامها بإمكانية تطبيق التوصيات الصادرة عن تلك الدراسة بكافة محافظات الجمهورية، لتكون توجهات عامة لدمج القطاع غير الرسمي لمقدمي الخدمة بمنظومة المخلفات.



ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية إشراك القطاع غير الرسمي من مقدمي الخدمة بمنظومة المخلفات، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في إدارة المنظومة الجديدة بشكل مستدام وخاصة بمنطقتى العكرشة والزرايب وبعض الاماكن بمدينة الخصوص مع ضرورة الاسراع فى عقود الجمع والنقل بالمحافظة لتنفيذ المنظومة الجديدة بشكل فعال .



وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر ان هذا القطاع هام في منظومة النظافة الجديدة فيجب دمجه فى القطاع الرسمى للاستفادة منه فى توفير وظائف جديدة ، إلى جانب كونه داعم هام للصناعة القائمة على المنتجات الواردة منه والمعتمدة على تدوير المخلفات.

