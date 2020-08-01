» هجوم ضاري من ترامب على "تيك تيوك".. والأخير يرد

الطيب حسين
وأضاف: "بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين مخزنة في الولايات المتحدة. أكبر المستثمرين في التطبيق من الولايات المتحدة. نحن نلتزم بحماية خصوصية وأمان المستخدمين، في الوقت الذي نعمل فيه على بث الفرح بين العائلات وتوفير فرص عمل لصانعي المحتوى على المنصة".
وكان ترامب قال للصحفيين أثناء عودته من تامبا بفلوريدا أمس الجمعة، إنه يعتزم اتخاذ إجراء ضد تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يمكنه استخدام قوى اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
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