السيسي يهنيء الإمارات على تشغيل مفاعل الطاقة السلمي النووي

01 أغسطس 2020 - 01:24 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة لدولة الإمارات عقب الإعلان عن بدء تشغيل محطة براكة للطاقة السلمية النووية.

وأضاف السيسي على حسابه في تويتر :" أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية".

وأوضح أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي قد أعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وأضاف بن راشد على حسابه في تويتر أن فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح .. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز.

وأوضح بن راشد أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.. الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل.