» شاهد.. خانت زوجها فعاقبوها بحمله والطواف به في القرية

01 أغسطس 2020 - 11:46 ص

في واقعة غريبة ، أقدمت أسرة هندية على معاقبة سيدة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية، عقابا لخيانتها.

وكانت عائلة السيدة الخائنة قد اتفقت مع سكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة، جزاء على ما اقترفته في حق زوجها.

وقام سكان القرية بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.

يأتي هذا عقاب اتهام الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، حيث اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة.