  • السبت 01 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:16 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

بشرى سارة من السعودية بشأن كورونا

الكويت

قرار مصري عاجل بشأن الكويت

السعودية

نجاة أحد السعوديين من كارثة محققة في المدينة المنورة

كامل الوزير

قرار جديد من النقل بشأن عمارة الشربتلي بالزمالك

بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية

بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية

صفاء الهاشم: وزير الخارجية أبلغني بمنع دخول مواطني مصر إلى الكويت

صفاء الهاشم: وزير الخارجية أبلغني بمنع دخول مواطني مصر إلى الكويت

قرقاش في رده على وزير دفاع تركيا: العلاقات لا تدار بالتهديد

قرقاش في رده على وزير دفاع تركيا: العلاقات لا تدار بالتهديد

حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء

حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء

خامنئي يسخر من ترامب

خامنئي الثمانيني يسخر من ترامب السبعيني ويصفه بـ "الرجل العجوز"

مذيعة بي إن سبورت تكشف مفاجأة عن منعها من الظهور على الشاشة

مذيعة بي إن سبورت تكشف مفاجأة عن منعها من الظهور على الشاشة

شاهد.. خانت زوجها فعاقبوها بحمله والطواف به في القرية

الحياة السياسية

خانت زوجها فعاقبوها بحمله والطواف به في القرية
خانت زوجها فعاقبوها بحمله والطواف به في القرية

أخبار متعلقة
#

فتاة عمرها 12 عامًا تتزوج من رجلين خلال شهر واحد

#

الزوجة الرابعة تقتل زوجها المسن بالهرم: حرقته وكنت فاكرة إني مش هتكشف

#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

القرية

حمله

سيدة هندية

خيانة زوجها

في واقعة غريبة ، أقدمت أسرة هندية على معاقبة سيدة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية، عقابا لخيانتها.

وكانت عائلة السيدة الخائنة قد اتفقت مع سكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة، جزاء على  ما اقترفته في حق زوجها.

وقام سكان القرية بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.

يأتي هذا عقاب اتهام الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، حيث اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم قضائي غير مسبوق في دبي
» أثاث المنازل يسبح في الأمطار في محافظة سعودية
» أبكى تويتر..طفل إيراني لم ير الفاكهة "أكل الموز بهذه الطريقة"
» شاهد.. خانت زوجها فعاقبوها بحمله والطواف به في القرية
» ضيف ثقيل.. "أسد" يشارك عائلة سعودية في ذبح الأضحية
» تقتحم حفل الزفاف وتفاجيء العروس بهذا الأمر
» رئيس وزراء العراق يعلن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة
» الرابطة الأوروبية تكشف تفاصيل موجة ثانية من فيروس كورونا
» ألف جنيه.. أسعار الذهب تصدم الجميع في أول أيام العيد
» أمن الحج يضبط 2050 مخالفة بالمشاعر المقدسة
» شخص مجهول يضرم النيران في سوق بالعاشر ويسبب خسائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية