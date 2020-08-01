أول رد مصري على دعوات حرق علم الكويت

01 أغسطس 2020 - 11:20 ص

قالت وزارة الخارجية، في بيان صادر، أمس الجمعة، إن العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبا ودولة علاقات قوية، لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين.

كما أكدت الوزارة على اعتزاز الجانبيّن بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم.

من جانبها استهجنت سفارة الكويت في القاهرة، دعوة أحد البرامج المصورة في مصر يُبثّ على اليوتيوب، إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية.

وأكدت السفارة في هذا الصدد أن هذا العمل الذي يمثل إساءة بالغة، ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما دعت السفارة في هذا الصدد السلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبه كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات.