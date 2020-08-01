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في ذكرى تنفيذ الإعدام.. المغامسي : صدام حسين نجا بالقرآن

الحياة السياسية

صدام حسين
صدام حسين

عبد القادر وحيد

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صدام حسين

القران

المغامسي

في ذكرى رحيل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أعاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، والذي أثنى فيه على صدام حسين.

وبحسب الفيديو يقول المغامسي : " إن الإنسان إذا كان له علاقة بالقرآن يأبى الله أن يذله".

وأضاف أن الرئيس الراحل صدام حسين حينما دخل السجن، وكان يتردد على المحكمة كان لا يفارق المصحف الشريف، منوها أنه في لحظة تنفيذ حكم الإعدام تلفظ بلفظ لا يستطيع أحد أن يقوله إلا من ثبته الله، حيث نطق بالشهاديتن".

يذكر أنه تم إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى العاشر من ذو الحجة عام 1427هـ، الموافق 30 ديسمبر 2006.

وقد جرى ذلك بتسليمه للحكومة العراقية من قبل حرسه الأمريكي تلافيا، لجدل قانوني في أمريكا التي اعتبرته أسير حرب.

واستنكر المراقبون من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية هذا الاستعجال المستغرب حينها  لتنفيذ حكم الإعدام.

 وفي لحظة التنفيذ لم يبدُ على صدام حسين الخوف أو التوتر كما وأنه لم يقاوم أو يتصدى للرجال الملثمين الذين يقتادونه إلى حبل المشنقة.

وعندما هتف في لحظة الإعدام الذين حوله من الشيعة  :"مقتدى مقتدى مقتدى"،  أجابهم صدام قائل :"  هي هاي المرجلة". 

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