» ضيف ثقيل.. "أسد" يشارك عائلة سعودية في ذبح الأضحية

01 أغسطس 2020 - 10:36 ص

في واقعة نادرة الحدوث، تفاجأت عائلة سعودية بظهور أسد ، على سور المنزل، أثناء ذبح الأضحية.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مواطنا سعوديا، اسمه هيثم خالد، وهو يروي لحظات ظهور الأسد على سور منزل أسرته، وكيف ظل الأسد يراقب الأضحية من على سور المنزل، متمركزا على بعد أمتار من الأضحية.

و بحسب موقع "سي إن إن" في التفاصيل التي ذكرها المواطن السعودي : " عادة ما يحدث أن ترى قططا أو كلابا خلال وقت ذبح الأضاحي، .. لكن اليوم طب علينا أسد، لقيناه في الحوش.. تخيل تقوم الصبح تلقى في بيتكم أسد".

وتابع قائلا : إنه تفاجأ لدى سماع أهل بيته يصرخون "أسد..أسد" ، وظن أنهم رأوا قطا كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد.

وأوضح أن أسرته حاولت الاتصال بقوات الدفاع المدني والشرطة وجهاز البلدية، وتحدث بطريقة طريفة عن ردود فعل المسؤولين تجاه بلاغهم، قبل أن يأتوا للتعامل مع الواقعة.