» تقتحم حفل الزفاف وتفاجيء العروس بهذا الأمر

01 أغسطس 2020 - 10:04 ص

في واقعة غريبة ، تسببت في صدمة لدى الجميع، اقتحمت سيدة أحد حفلات الزفاف، في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتهمت العريس بأنه والد طفلها.

الغريب أن السيدة اقتحمت حفل الزفاف، وواجهت العروس ، حيث كانت على بعد لحظات من إنهاء عقد قرانها بالعريس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية فإن العريس "أنتوني" قد كان اقترب من إتمام عقد القران قبل أن تقتحم السيدة الحفل، التي ظلت تصرخ بوجه العروس والعريس.

وأضافت أنه والد طفلها، وسط دهشة الحضور، قائلة: "أنتوني.. أنت تتصرف وكأنك لا تعرفني.. أعلم أنك تسمعني.. لقد حملت منك".

وبالرغم من المفاجأة التي أذهلت الجميع أتم العريس زفافه، وصرخت إحدى الحضور في وجه السيدة لإخراجها.