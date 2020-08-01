داعية سعودي: قناة الجزيرة أثبتت أن بن سلمان رجل استثنائي

01 أغسطس 2020 - 09:49 ص

قال الداعية السعودي بدر العامر إن كثرة أعداء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدل على أنه رجل استثنائي في هذه المرحلة.

وأضاف العامر على حسابه في تويتر :" لا يمكن أن يفهم استهداف قناة الجزيرة ومنظومة الإعلام الإخواني والتركي والقطري للأمير محمد بن سلمان إلا أنه رجل استثنائي .. علمنا التاريخ أنه كلما زادت عظمة الإنسان كلما زاد أعداؤه وحساده وخصومه .. فهم يريدون ضرره فيزيدون من قيمته في قلوب محبيه".

وتفعل رواد تويتر مع تدوينة الداعية السعودي، حيث علق أحدهم : " صدقت شيخ بدر ولي العهد اقفل ملفات كثيرة كانت مفتوحة كملف قطر وتركيا وإيران والفساد والارهاب ويبقى مشروع رؤية 2030 ببرامجها الـ 13 التي نرى آثارها تزيد عداوة وحسد دول الأطماع.

بينما علق آخر : من أعظم الضرر هو إفساد معتقد العامة و تشكيكهم في العلماء و ولاة الأمر فالأمر ليس ضرر محدد أو شخص بعينه إنما دعاة ضلال يبعدون الناس عن كل خير منتحلين صفة الضحية والمنقذ ".