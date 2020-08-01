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ماذا قال رامي مخلوف للسوريين في تهنئته بعيد الأضحى

الحياة السياسية

ماذا قال رامي مخلوف للسوريين في تهنئته بعيد الأضحى
ماذا قال رامي مخلوف للسوريين في تهنئته بعيد الأضحى

عبد القادر وحيد

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غضب قيصر

عيد الاضحى

تهنئة

رامي مخلوف

وجه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف – ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد- تهنئة للسوريين في عيد الأضحى.

وكتب مخلوف في منشور له على حسابه في فيسبوك :" كل عام وأنتم بألف خير.. أضحى مبارك عليكم جميعاً".

وأضاف مخلوف أيامٌ صعبة تمرُّ على البلد وعلى المنطقة بأكملها فأدعو رب العباد أن يذهب هذه الغمة عن هذه الأمة.

وتابع قائلا : نقول للجميع في هذه المناسبة أينما كنتم أكثروا من الدعاء فإنه يرد القضاء فنادوه بأسمائه بقولكم يا سّتار يا رؤوف يا معين يا رحمن يا رحيم بأن يسترنا ويرأف بنا ويرحمنا برحمته ويعيننا على هذا البلاء والامتحان فالقادم صعب فادعوا من يعيننا على تجاوزه بالصبر والهمة والسكينة ولا تقنطوا من رحمته.

 وطالب متابعيه بالتزام هذه المناجاة قائلا : " ناجوه بهذه المناجات فإنها نجاة بإذن الله:  "سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم."

وكان مخلوف قد وجه رسالة في منشور له قبل أيام واصفا ما تقوم به الحكومة السورية مع شركاته من إجراءات بالمسلسل الهوليوودي.

وكتب حينها :" المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها".


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