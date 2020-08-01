بعد تصريح ترامب.. مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تيك توك

01 أغسطس 2020 - 09:37 ص

نقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة عن مصادر أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تيك توك الملوك لبايت دانس.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية، قد نقلت قبل أيام،أن مستثمرين أمريكيين ينظرون في إمكانية شراء منصة الفيديوهات القصيرة من الشركة الصينية الأم "بايت دانس"، في محاولة لإنقاذ موطئ قدم "تيك توك" الكبير في الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير فإن مجموعة مستثمرين، بينهم "سيكويا كابيتال" و"جينيرال أتلانتيك"، يفكرون مليا في شراء حصة أغلبية.

كما يجري المستثمرون محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية وغيرها من الهيئات التنظيمية بشأن ما إن كان جزء من "تيك توك" سيهدئ مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالشركة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الجمعة، أننا قد نحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة ولكن نبحث عن بدائل أخرى.