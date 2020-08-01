استقرار لأسعار الدولار في تعاملات اليوم

01 أغسطس 2020 - 09:34 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم السبت في البنوك الحكومية، حيث بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس فقد سجل الدولار 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.