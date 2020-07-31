47 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غد السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحرى والقاهرة والرياح معتدلة - شبورة مائية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على اقصى الغرب - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن حالة الطقس ليلا: معتدل على القاهرة والوجه البحرى - معتدل على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون : معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: الرياح معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف و الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 40 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الأسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 37 25

نخل 38 22

نويبع 40 30

طابا 38 30

كاترين 35 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

ادفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 47 29

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30

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