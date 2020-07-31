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عقوبات أمريكية بالجملة على الصين بسبب انتهاكات إنسانية

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أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على مسؤولين وكيان حكومي صيني بموجب قانون ماغنيتسكي الخاص بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.

وذكر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية اليوم الجمعة في بيان له أن العقوبات الجديدة تطال فيلق سنجان للإنتاج والإنشاء وقائده بينغ جياروي والمفوض السياسي السابق فيه سان جينلونغ.

وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن العقوبات الجديدة فرضت بدعوى تورط الكيان والمسؤولين المذكورين في «مخالفات خطيرة لحقوق الأقليات العرقين في منطقة سنجان ذاتية الحكم»، بما في ذلك «اعتقالات تعسفية واعتداءات مدنية».

وتحمل الحكومة الأمريكية السلطات الصينية المسؤولية عن اضطهاد أبناء أقلية الأويغور المسلمة التي تقطن منطقة سنجان، وترفض بكين بشدة هذه الاتهامات.

ويعمل فيلق سنجان للإنتاج والإنشاء على بناء المنشآت ويتولى إدارة بعض مدن المنطقة ذاتية الحكم.


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