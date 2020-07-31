» ألف جنيه.. أسعار الذهب تصدم الجميع في أول أيام العيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتحديدا في ختام تعاملات اليوم الجمعة بمتوسط 4 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه أمس بمحلات الصاغة.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم نحو 877 جنيها مقابل 873 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لـ 1002 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس مسجلا 998 جنيها، بفارق 4 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 752 جنيها مقابل 748748 جنيها أمس.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 585 جنيها مقابل 581 جنيها أمس.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7016 جنيها و أوقية الذهب نحو 31.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 1.002 مليون جنيه .