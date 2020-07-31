  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:01 م
Advertisements
بحث متقدم
حرارة

47 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عقوبات أمريكية بالجملة على الصين بسبب انتهاكات إنسانية

محمد صلاح

محمد صلاح: سأصاب بخيبة الأمل لو حدث هذا الأمر

دولار

ننشر أسعار الدولار في أول أيام عيد الأضحى

سجن

ألقى بشقيقه من الرابع وقتل والدته.. جريمة بشعة تهز بنها

الحج

السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الخطة الوقائية لموسم الحج

كرة قدم

دولة إفريقية تضطر لإلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

هجوم ملبورن

هجوم مسلح على مركز تجاري بالعاصمة الألمانية ويسجل ضحايا

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

قفزة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا بالعراق

كورونا

ممرضة مصابة بكورونا تلد توأمًا وتلفظ أنفساها الأخيرة

هجوم مسلح على مركز تجاري بالعاصمة الألمانية ويسجل ضحايا

عرب وعالم

هجوم ملبورن
هجوم ملبورن

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مالي.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح على وحدة عسكرية

أفادت سلطات العاصمة الألمانية برلين بإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة اليوم الجمعة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرج.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية ما تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.

ورفض المصدر تأكيد تقارير سابقة عن استخدام المهاجمين لغاز مسيل للدموع.

وتستبعد السلطات فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء العراق يعلن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة
» الرابطة الأوروبية تكشف تفاصيل موجة ثانية من فيروس كورونا
» ألف جنيه.. أسعار الذهب تصدم الجميع في أول أيام العيد
» أمن الحج يضبط 2050 مخالفة بالمشاعر المقدسة
» شخص مجهول يضرم النيران في سوق بالعاشر ويسبب خسائر
» حوار هاتفي بين السيسي والملك سلمان بمناسبة عيد الأضحى
» السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الخطة الوقائية لموسم الحج
» القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن
» المفتي " الروبرت " لخدمة حجاج هذا العام
» اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "
» نجم مسرح مصر يهنئ الجمهور بطريقة جديدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية