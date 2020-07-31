» حوار هاتفي بين السيسي والملك سلمان بمناسبة عيد الأضحى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية . 

ومن جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر، حكومة وشعباً، كل الخير والازدهار والتقدم


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