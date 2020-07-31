» القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن

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وزير القوي العاملة محمد سعفان
وزير القوي العاملة محمد سعفان

متابعات- أمينة عبد العال

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المعاشات

القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم.

و أضافت الوزارة في صفحتها الرسمية أنه تم تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات والتي بلغت 3 مليون و 869 ألف و 941 دولار أي ما يوازي 61 مليون جنيه و 788 ألف و 760 جنيه .

و أشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي و المستشار الإعلامي للوزارة إلي أنه خلال الستة شهور الأولي من العام الحالي " يناير – يونيو " تم تسوية 42 شكوى بطريقة ودية و تم تحويل 40 شكوى للقضاء  وما زال هناك 23 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما تم توفير 94 فرصة عمل و اعتماد 92 عقد عمل و تأشيرات عمل .


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