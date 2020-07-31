» نجم مسرح مصر يهنئ الجمهور بطريقة جديدة

متابعات- أمينة عبد العال
استخدم الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر طريقة جديدة لتهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وشارك الفنان متابعيه بصورة جديدة له علي حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " ويظهر فيها في كواليس تصوير مسلسل جمجموم وبمبم مرتديا الجلابية .
وعلق علي الصورة قائلا:" كل سنة وانتم طيبين .. عيد أضحي سعيد".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن كانت في شهر رمضان في مسلسل " الواد سيد الشحات " .
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